Кендрик Перкинс: «Время начинает сказываться на игроках на разных этапах. С Харденом это случилось сейчас»

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Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что защитник «Сиксерс» Джеймс Харден стал играть хуже и не вернется на прежний уровень.

«Время начинает сказываться на игроках на разных этапах их карьер. С Харденом это случилось сейчас, это происходит прямо на наших глазах.

У Хардена нет скорости и резкости, чтобы уходить от соперников. Он не может пройти под кольцо и завершить с контактом и сопротивлением. Он даже не может создать пространство, чтобы использовать свой трехочковый бросок.

Я понимаю, все хотят сказать, что Док Риверс должен помочь ему добиться успеха, но, как ни крути, мяч в руках Джеймса Хардена. Они используют пик-н-роллы, под него создаются изоляции, что еще надо сделать, чтобы он добился успеха и реализовал себя?

Прямо сейчас время настигло Джеймса Хардена. Именно таким мы будем видеть его с этого момента», – заявил Перкинс.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается

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