«Вы не должны предъявлять мне на основе своих ожиданий от меня». Уэстбрук выложил в своем аккаунте слова Нипси Хассла

Разыгрывающий «Лейкерс» выложил в своем инстаграм-аккаунте высказывание известного рэпера Нипси Хассла.

«Когда я был моложе, то понял, что вы не должны предъявлять мне на основе своих ожиданий от меня. Я – это я. Вам никогда не удастся причинить мне вред такими вещами. Мне все равно, я – это я. Есть неуважение в том, чтобы пересекать границу, это такие базовые вещи, я сам позабочусь о себе и все проконтролирую.

Мы все люди со своими характерами. Если вы думаете о моем состоянии, я слишком такой или слишком сякой, мне не хватает этого или чего-то другого, при всем уважении, держите это при себе», – произносит Нипси Хассл.

Уэстбрук ранее удалил из своего аккаунта все посты. Баскетболиста называют одним из главных виновников неудачного сезона «озерников».

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века