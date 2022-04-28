Шакил О′Нил: «Марк Джексон сможет добиться успеха с Леброном и Рассом в «Лейкерс»

Легендарный игрок «Лейкерс» ′Нил считает, что новым главным тренером команды должен стать Марк Джексон.

поучаствовал в строительстве «Голден Стэйт». Стив Керр пришел и вывел все это на новый уровень.

Джексон сделал из «Уорриорз» очень привлекательный бренд. Уверен, он сможет добиться успеха с Леброном и Рассом», – заявил О’Нил.

По информации инсайдеров, лидер «озерников» одобряет вариант с назначением Джексона.

Джексон возглавлял «Голден Стэйт» с 2011-го по 2014-й год. В последние годы он работал телевизионным экспертом ESPN.

«Лейкерс» уволили Фрэнка Вогеля с должности главного тренера после того, как команда не вышла в плей-офф нынешнего сезона.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века