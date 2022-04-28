Дрэймонд Грин: «Обычно игроки талантов и умений Йокича бывают мягкими, но он совсем не такой»

Форвард после завершения серии первого раунда плей-офф с (4-1) отдал должное лидеру соперника .

Грин и Йокич тепло пообщались после окончания пятой встречи серии.

«Я поблагодарил Йокича за то, что он сделал меня лучше. Честь и удовольствие выходить против игрока, который столь многое умеет на площадке.

Обычно игроки талантов и умений Йокича бывают мягкими, но он совсем не такой, совсем не мягкий», – заявил Грин.

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