Дрэймонд Грин: «Обычно игроки талантов и умений Йокича бывают мягкими, но он совсем не такой»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после завершения серии первого раунда плей-офф с «Денвером» (4-1) отдал должное лидеру соперника Николе Йокичу.

Грин и Йокич тепло пообщались после окончания пятой встречи серии.

«Я поблагодарил Йокича за то, что он сделал меня лучше. Честь и удовольствие выходить против игрока, который столь многое умеет на площадке.

Обычно игроки талантов и умений Йокича бывают мягкими, но он совсем не такой, совсем не мягкий», – заявил Грин.

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