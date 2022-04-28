Дрэймонд Грин: «Обычно игроки талантов и умений Йокича бывают мягкими, но он совсем не такой»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после завершения серии первого раунда плей-офф с «Денвером» (4-1) отдал должное лидеру соперника Николе Йокичу.
Грин и Йокич тепло пообщались после окончания пятой встречи серии.
«Я поблагодарил Йокича за то, что он сделал меня лучше. Честь и удовольствие выходить против игрока, который столь многое умеет на площадке.
Обычно игроки талантов и умений Йокича бывают мягкими, но он совсем не такой, совсем не мягкий», – заявил Грин.
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