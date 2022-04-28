Док Риверс – о поражениях в плей-офф после 3-1: «Всегда беру вину на себя, но иногда это просто обстоятельства»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал ситуацию в серии плей-офф против (3-2). «Сиксерс» выиграли три первых матча у «Рэпторз» (3-0), но проиграли последние два (3-2).

Риверс является единственным тренером в истории НБА, который трижды проигрывал серию плей-офф, ведя в счете 3-1.

«Я бы хотел рассказать вам историю про меня целиком. Мой был слабым, никто не ставил на нас в серии против «Детройта», который выиграл титул. Вернитесь туда и посмотрите на тот состав. Вы бы сказали: «Работать тренером – это отстой». Я не лукавлю. Что касается моих , тогда пропустил первые два матча и потом играл на одной ноге, а у нас не было преимущество своей площадки.

И в последний раз, на мой взгляд, мы просто отдали серию. Тот случай, когда я могу это сказать. И мы тогда были в «пузыре». Там происходило много всего, потому что не было домашних трибун. Седьмой матч мог бы проходить в Лос-Анджелесе. Просто такое случается. Я всегда беру на себя персональную ответственность за все, что со мной происходит. Но иногда так складываются обстоятельства. Что будет в этот раз? Нужно выиграть, и тогда мы не будем говорить об этом», – заявил Риверс.

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