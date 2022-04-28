Лонзо Болл проконсультируется у специалиста по поводу травмы колена

Разыгрывающий сообщил, что на следующей неделе посетит специалиста для консультации по поводу травмированного левого колена.

Болл впервые дал интервью после операции по восстановлению разорванного мениска, которую он перенес в конце января. Игрок признался, что по-прежнему испытывает боль, вызванную ушибом кости.

«Я очень старался вернуться в строй как можно скорее, но колено продолжает болеть. Так что летом надо обязательно разобраться. Может потребоваться еще одна операция. Надеюсь, что не потребуется. Но если операция будет необходима, то у меня не будет другого выбора», – сказал Болл.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?