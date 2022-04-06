Лонзо Болл, скорее всего, пропустит остаток сезона

Ожидается, что разыгрывающий пропустит оставшуюся часть сезона-2021/21, сообщает инсайдет The Athletic Шэмс Чарания.

Болл восстанавливался после операции в связи с разрывом мениска, которую он перенес 28 января. На днях команда пыталась возобновить реабилитацию, чтобы игрок вернулся в строй к плей-офф, но он продолжает чувствовать дискомфорт в колене.

Изначально было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель. В конце марта «Буллс» решили на 10 дней ограничить тренировочную активность Болла, тем самым увеличив период реабилитации.

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