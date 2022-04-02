Лонзо Болл возобновил реабилитацию и надеется вернуться в строй в этом сезоне

Главный тренер продолжает надеяться, что сможет вернуться на площадку в этом сезоне.

По словам тренера, разыгрывающий собирается возобновить процесс реабилитации на левом колене с целью присоединиться к команде либо в регулярном чемпионате, либо в плей-офф.

«Болл является движущим фактором всего этого, он очень хочет играть. Он хочет вернуться в строй. Но также он хочет поступить правильно с точки зрения своего самочувствия. Он будет реалистом, а врачи выработают совместный план. Разумеется, с каждым днем мы приближаемся к концу сезона», – сказал тренер.

28 января Болл перенес операцию в связи с разрывом мениска, с тех пор он не играет. Было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель.

В конце марта «Буллс» решили на 10 дней ограничить тренировочную активность Болла, тем самым увеличив период реабилитации.

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