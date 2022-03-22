«Буллс» на 10 дней ограничат тренировочную активность Лонзо Болла

Разыгрывающий пока не готов к возвращению в строй после операции на колене.

«Буллс» решили на 10 дней ограничить тренировочную активность Болла. Баскетболист продолжит занятия в тренажерном зале, но пока что не будет выполнять беговые упражнения.

Ранее стало известно, Болл на данном этапе не может работать на площадке на полных скоростях. Лонзо начинает испытывать дискомфорт в колене всякий раз, когда увеличивает нагрузки.

Болл 28 января перенес операцию в связи с разрывом мениска. Было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель, но с учетом 10-дневной паузы этот период окажется более долгим.

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