«Буллс» на 10 дней ограничат тренировочную активность Лонзо Болла

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пока не готов к возвращению в строй после операции на колене.

«Буллс» решили на 10 дней ограничить тренировочную активность Болла. Баскетболист продолжит занятия в тренажерном зале, но пока что не будет выполнять беговые упражнения.

Ранее стало известно, Болл на данном этапе не может работать на площадке на полных скоростях. Лонзо начинает испытывать дискомфорт в колене всякий раз, когда увеличивает нагрузки.

Болл 28 января перенес операцию в связи с разрывом мениска. Было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель, но с учетом 10-дневной паузы этот период окажется более долгим.

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные