Лонзо Болл испытывает дискомфорт в колене. Возвращение игрока откладывается

Разыгрывающий пока не готов к возвращению в строй после операции на колене.

По словам главного тренера «Буллс» , Болл пока не может работать на площадке на полных скоростях. Лонзо начинает испытывать дискомфорт в колене всякий раз, когда увеличивает нагрузки.

В клубе рассматривают возможность с предоставлением Боллу отдыха на определенный период. Донован отметил, что не считает происходящее «серьезным осложнением».

Болл 28 января перенес операцию в связи с разрывом мениска. Было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель.

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