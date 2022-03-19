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    Лонзо Болл испытывает дискомфорт в колене. Возвращение игрока откладывается

    Теги травмы Чикаго НБА Билли Донован Лонзо Болл Баскетбол

    Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пока не готов к возвращению в строй после операции на колене.

    По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, Болл пока не может работать на площадке на полных скоростях. Лонзо начинает испытывать дискомфорт в колене всякий раз, когда увеличивает нагрузки.

    В клубе рассматривают возможность с предоставлением Боллу отдыха на определенный период. Донован отметил, что не считает происходящее «серьезным осложнением».

    Болл 28 января перенес операцию в связи с разрывом мениска. Было объявлено, что восстановление займет от 6 до 8 недель.

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