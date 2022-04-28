Кендрик Перкинс: «Стив Нэш не подходит для работы в «Нетс». Им нужен тренер, которого игроки будут уважать и слушать»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс объяснил, почему Стив Нэш должен покинуть пост главного тренера «Бруклина».
«Когда я смотрю на то, как играют «Нетс», я понимаю, что они не уважают Стива Нэша. Они не соблюдают дисциплину, они не возвращаются в защиту во время контратаки.
Стив Нэш – прекрасный человек, но это бизнес, и он не подходит для этой работы. Им нужен тренер, которого эти игроки — особенно Кайри Ирвинг, потому что он никуда не уйдет — будут уважать и слушать.
Стив Нэш ничего не показал в серии против «Бостона». Я не ждал от него победы в серии, но не выиграть ни одного матча – это жестко», – сказал Перкинс.
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