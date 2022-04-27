Игорь Знаменский: «У Стива Нэша нет авторитета среди игроков «Бруклина»

Ведущий «Взял Мяч» и комментатор Игорь Знаменский рассказал о внутренних проблемах «Бруклина». «Как можно предъявлять претензии за поражение «Бостону» к Стиву Нэшу, когда очевидно, что ни один тренер никакого влияния на игру с этой командой не окажет? Туда хоть праймовых Фила Джексона или Пэта Райли вставляй, а Кайри все равно им скажет, что понимает баскетбол лучше них. У Стива Нэша нет и не может быть никакого авторитета среди игроков в такой команде. Да и для самого Ирвинга тоже нет авторитетов. Кайри на пресс-конференции после четвертого матча сказал, что сейчас переподпишет контракт и будет вместе с Шоном Марксом и владельцем Цаем управлять командой. То есть он себя приписывает уже к совладельцам «Бруклина», что он будет решать будущее команды. А тренера он даже не упомянул в этом обсуждении, то есть для него вообще не авторитет. И так было все эти годы», – рассказал Знаменский в эфире «Взял Мяч Live».

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