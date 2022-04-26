Стив Нэш: «Хотим помочь Симмонсу. Психическая составляющая не менее важна, чем физическая»

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Главный тренер «Нетс» Стив Нэш выразил поддержку разыгрывающему Бену Симмонсу, который так и не сыграл за команду в этом сезоне.

«Насколько я понимаю, Бен упомянул, что в его ситуации присутствует ментальная составляющая, но не мне рассуждать о том, в какой степени и как он себя чувствует. Если говорить о нашей организации, то мы действительно стараемся поддерживать Бена всеми возможными способами, чтобы помочь ему прибавить с точки зрения физики и вернуться на площадку. И опять же существует психическая сторона, это неотъемлемая часть вопроса. Они неотделимы друг от друга, мы готовы разбираться с этим. Если Симмонсу понадобится поддержка в любом аспекте жизни и игры, то мы хотели бы ему помочь», – заявил Нэш.

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