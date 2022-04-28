«Торонто» может стать 4-й командой в истории НБА, которая сравняла счет в серии плей-офф, проигрывая 0-3

«Торонто» может стать четвертой командой в истории , которой удалось сравнять счет в серии плей-офф, в которой она проигрывала 0-3, информирует ESPN Stats & Info.

Три другие команды — «Портленд» (2003), «Денвер» (1994) и «Нью-Йорк» (1951) — в итоге не смогли победить на выезде в 7-м матче серии.

«Рэпторс» уступали «Филадельфии» в серии первого раунда со счетом 0-3, после чего сумели сократить отставание до 2-3. В четверг в состоится шестой матч серии.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?