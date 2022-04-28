«Торонто» может стать 4-й командой в истории НБА, которая сравняла счет в серии плей-офф, проигрывая 0-3

Теги Филадельфия Торонто НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Торонто» может стать четвертой командой в истории НБА, которой удалось сравнять счет в серии плей-офф, в которой она проигрывала 0-3, информирует ESPN Stats & Info.

Три другие команды — «Портленд» (2003), «Денвер» (1994) и «Нью-Йорк» (1951) — в итоге не смогли победить на выезде в 7-м матче серии.

«Рэпторс» уступали «Филадельфии» в серии первого раунда со счетом 0-3, после чего сумели сократить отставание до 2-3. В четверг в Торонто состоится шестой матч серии.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные