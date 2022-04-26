Крис Бруссард: «Если «Сиксерс» проиграют 6-й матч, ставлю на их поражение в серии»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард усомнился в перспективах «Филадельфии» после поражения в пятом матче серии плей-офф против «Торонто» (88:103, 2-3).

«У них большие проблемы. Я не делаю прогноз, что они проиграют эту серию. Просто оповещаю всех вокруг о сильном разочаровании. «Сиксерс» могут стать первой командой за 75 лет истории , которая проиграла серию плей-офф после 3-0. Так что я не могу это прогнозировать. Док Риверс – единственный тренер в истории, проигравший более одной серии после 3-1. Он сделал это трижды. Если он хочет отдать еще и эту серию, я даже не знаю, что сказать. Это будет ужасно для Дока и «Сиксерс».

Им еще повезло, что счет сейчас 3-2. Мы помним победу в овертайме третьего матча благодаря трехочковому Эмбиида. продолжает играть плохо, реализуя лишь 38% бросков с игры. Тайриз Макси играет хорошо, но в последних двух матчах его результативность снизилась. Шестой матч пройдет в , и у «Рэпторз» высокие шансы на победу. А потом будет седьмой матч. Я уже говорил, что Харден плохо играет в «клатче». Эмбиид делает все от него зависящее, но у могут возникнуть с этим трудности. Если они проиграют шестой матч, я ставлю на то, что «Рэпторз» выиграют серию», – заявил Бруссард.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?