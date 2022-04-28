Дэнни Грин: «Нужно собрать яйца в кулак, выбора нет»

Форвард «Филадельфии» поделился своими ожиданиями от шестого матча серии плей-офф против (3-2) в четверг.

«У нас есть все ресурсы. Мы уже выигрывали трижды. Будем сосредоточены на ближайшем матче, действительно хотим выиграть его. У нас четыре шанса одержать одну победу. Но в четверг мы будем в гостях у «Рэпторз», и у нас не будет выбора – либо соберем яйца в кулак, либо проиграем», – сказал Грин.

«Сиксерс» выиграли первые три матча серии, но проиграли последние два. Они могут стать первой командой в истории , которая проиграла серию плей-офф после 3-0.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта