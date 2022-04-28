«Меня дисквалифицировали в финале за такое». Дрэймонд выразил недовольство фолом Хайлэнда на Портере

Форвард выразил недовольство фолом Нашона Хайлэнда из на его одноклубнике .

Во время победного для «Уорриорз» пятого матча (102:98, 4-1) серии плей-офф между командами Хайлэнд ударил Портера коленом между ног.

«Коленом между ног! Меня дисквалифицировали на один матч финальной серии за такое», – прокричал Грин, призывая судей пересмотреть эпизод и жестче наказать Хайлэнда.

В четвертом матче финальной серии 2016 года между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (108:97, 3-1) Грин махнул рукой в область паха во время потасовки между игроками. После матча лига определила Грину неспортивный фол, который стал для него четвертым в плей-офф.

В результате форвард «Уорриорз» пропустил пятый матч серии, а «Кавальерс» сумели отыграться и победить в финале со счетом 4-3.

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