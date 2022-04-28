Стеф Карри – о выходах со скамейки: «Получил новый опыт. Надеюсь, это не повторится никогда»

Разыгрывающий «Уорриорз» поделился впечатлениями от игры в качестве запасного.

Карри получил травму голеностопа под занавес регулярного чемпионата и первые четыре матча серии плей-офф с «Наггетс» (4-1) начинал на скамейке.

«Это было неплохо. По крайней мере, я получил новый опыт, теперь в моей биографии есть и такой этап. Надеюсь, это не повторится никогда», – заявил 2-кратный MVP.

Карри впервые в этом плей-офф вышел в стартовой пятерке в среду в пятой встрече. На счету Стефа 30 очков (10 из 22 с игры), 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 38 минут.

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