«Я не знаю, что ответить этим придуркам». Майкл Мэлоун считает, что Никола Йокич заслуживает MVP

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун прокомментировал мнение о том, что достижения центрового команды Николы Йокича ограничиваются лишь статистикой.
«Я даже не знаю, что ответить этим придуркам. Никола Йокич действительно является отличным игроком. Статистика, победы, влияние на игру, польза для одноклубников – что же еще нужно. Почему вы не считаете его великим игроком? Только из-за того, что он не раздает блок-шоты всем подряд и не ставит сверху через троих игроков?
Ларри Берд – великий игрок. Стефен Карри – великий игрок. Вы не должны быть выдающимся атлетом, чтобы получить награду MVP. Я не понимаю этого. У него действительно впечатляющая статистика, но еще он невероятным образом влияет на игру команды в каждом матче. Никто в Западной конференции не выигрывал больше матчей за последние четыре года, чем мы. Это ведь тоже статистика», – заявил Мэлоун.
Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА