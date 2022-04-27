«Я не знаю, что ответить этим придуркам». Майкл Мэлоун считает, что Никола Йокич заслуживает MVP

Главный тренер прокомментировал мнение о том, что достижения центрового команды Николы Йокича ограничиваются лишь статистикой.

«Я даже не знаю, что ответить этим придуркам. действительно является отличным игроком. Статистика, победы, влияние на игру, польза для одноклубников – что же еще нужно. Почему вы не считаете его великим игроком? Только из-за того, что он не раздает блок-шоты всем подряд и не ставит сверху через троих игроков?

Ларри Берд – великий игрок. Стефен Карри – великий игрок. Вы не должны быть выдающимся атлетом, чтобы получить награду MVP. Я не понимаю этого. У него действительно впечатляющая статистика, но еще он невероятным образом влияет на игру команды в каждом матче. Никто в Западной конференции не выигрывал больше матчей за последние четыре года, чем мы. Это ведь тоже статистика», – заявил Мэлоун.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА