Джейлен Брансон – лидер по количеству очков в плей-офф-2022, Ингрэм – 2-й, Митчелл – 3-й

Теги Даллас Денвер Новый Орлеан НБА Юта НБА плей-офф Никола Йокич Брэндон Ингрэм Донован Митчелл Джейлен Брансон Баскетбол

Атакующий защитник «Далласа» Джейлен Брансон лидирует по количеству очков, набранных в плей-офф НБА нынешнего сезона.

За пять матчей серии против «Юты» (3-2) Брансон набрал 143 очка. Второе место в данном рейтинге занимает Брэндон Ингрэм из «Нового Орлеана» (141), третье – Донован Митчелл из «Юты» (130).

Четвертым идет Никола Йокич, который в данный момент провел только четыре матча, в отличие от перечисленных выше игроков, и набрал 125 очков.

Средние показатели Брансона в нынешнем плей-офф составляют 28,6 очка, 5,2 подбора и 4,6 передачи за матч. 25-летний игрок проводит свой четвертый сезон в лиге и летом становится свободным агентом.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

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