Джейлен Брансон – лидер по количеству очков в плей-офф-2022, Ингрэм – 2-й, Митчелл – 3-й

Атакующий защитник Джейлен Брансон лидирует по количеству очков, набранных в плей-офф нынешнего сезона.

За пять матчей серии против «Юты» (3-2) Брансон набрал 143 очка. Второе место в данном рейтинге занимает из «Нового Орлеана» (141), третье – из «Юты» (130).

Четвертым идет , который в данный момент провел только четыре матча, в отличие от перечисленных выше игроков, и набрал 125 очков.

Средние показатели Брансона в нынешнем плей-офф составляют 28,6 очка, 5,2 подбора и 4,6 передачи за матч. 25-летний игрок проводит свой четвертый сезон в лиге и летом становится свободным агентом.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?