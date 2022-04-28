Име Удока: «Мы не легкоатлеты, у нас баскетбольная команда. «Селтикс» не бегают от людей»

Главный тренер «Селтикс» заявил о том, что команда не задумывалась о том, чтобы подбирать себе соперников по плей-офф.

финишировал 2-м на Востоке и в первом раунде сыграл с (4-0) , который считался одним из фаворитов перед началом сезона.

«Мы понимаем, что пришло время плей-офф. Нам в любом случае будут противостоять сильные команды

Мы не легкоатлеты, у нас баскетбольная команда. Мы не бегаем от людей», – заявил Удока.

Во втором раунде «Селтикс» сыграют с действующими чемпионами из «Бакс».

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство