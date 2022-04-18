«Бостон» не рассчитывает на возвращение Роберта Уильямса во время серии с «Бруклином»

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«Бостон» готовится провести всю серию первого раунда плей-офф с «Бруклином» (1-0) без основного центрового Роберта Уильямса.

Об этом рассказал главный тренер «Селтикс» Име Удока.

Уильямс в конце марта перенес операцию по поводу разрыва мениска, полученного в матче регулярного чемпионата. Прогнозировалось, что игроку на восстановление потребуется от 4 до 6 недель. 

В нынешнем сезоне Уильямс набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

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