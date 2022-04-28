«Милуоки» прошел «Чикаго» и встретится с «Бостоном» во 2-м раунде

«Милуоки» в среду выиграл у «Чикаго» (116:100, 4-1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф и прошел в следующий этап.
В полуфинале Восточной конференции «Бакс» встретятся с «Селтикс». Первая игра состоится в воскресенье в Бостоне.
В проигранном втором матче «Милуоки» потерял из-за травмы Криса Миддлтона. Это не помешало действующим чемпионам одержать три победы подряд с крупным счетом.
«Буллс» выступили в плей-офф впервые с 2017 года.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?