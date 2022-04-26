Маркус Смарт: «Могли избежать встречи с «Бруклином» в плей-офф? Это забавно»

Атакующий защитник «Бостона» прокомментировал возможность намеренно избежать встречи с «Бруклином» в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

«Мы слышали об этом. Все об этом слышали. Это забавно, потому что мы ни от кого не уклоняемся. Это просто часть игры. Мы понимали, что способны противостоять любому сопернику», – сказал Смарт.

«Нетс» закончили регулярный чемпионат на седьмом месте в таблице Восточной конференции. «Селтикс» стали вторыми, имея одинаковые показатели с и «Филадельфией» – 51-21.

«Бостон» обыграл в первом раунде плей-офф со счетом 4-0.

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