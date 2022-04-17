Кенни Смит: «Марк Джексон смог бы привести «Лейкерс» к чемпионскому титулу»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Марк Джексон Стефен Карри Кенни Смит Баскетбол

Двукратный чемпион НБА, ныне телеведущий TNT Кенни Смит считает, что Марк Джексон сможет привести к «Лейкерс» к титулу, если станет главным тренером команды.

«Марк Джексон знает, как работать в таких условиях.

Благодаря ему «Уорриорз» сейчас являются теми, кем они являются. Я имею в виду то, как они играют, их стиль игры. Стеф Карри многим в своей карьере обязан Марку Джексону, потому что до прихода Марка Джексона Стеф даже не играл в четвертой четверти. Мы даже не думали, что он великий игрок, великий защитник.

Марк Джексон смог бы привести «Лейкерс» к чемпионскому титулу, несомненно», – сказал Смит.

Ранее сообщалось, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс одобряет идею пригласить Марка Джексона на пост главного тренера команды.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные