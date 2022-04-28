«Голден Стэйт» завершил серию с «Денвером» в пяти матчах

в среду обыграл в пятом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 102:98.

«Уорриорз» выиграли серию – 4-1.

В полуфинальной серии Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем пары «Мемфис» – «Миннесота» (3-2).

«Голден Стэйт» вернулся в плей-офф после двух сезонов, когда команде не удавалось попасть в Топ-8 на Западе. Перед этим «воины» пять раз подряд добирались до финала.

«Наггетс» в трех последних сезонах дважды пробивались во второй раунд плей-офф и один раз доходили до финала конференции.

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