Стеф Карри после ключевого попадания в 5-м матче показал, что серия с «Наггетс» закончена

Разыгрывающий исполнил ключевое попадание в концовке пятого матча серии плей-офф с (102:98, 4-1).

Карри забросил при счете 97:94 за 29,9 секунды до сирены. После этого он продемонстрировал жест «Спокойной ночи», намекая на то, что серия закончена.

Карри впервые в этом плей-офф вышел в стартовой пятерке. На его счету 30 очков (10 из 22 с игры), 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата за 38 минут.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство