Яннис Адетокумбо: «После поражения во втором матче разозлились и хорошенько настроились»

Форвард «Бакс» рассказал, за счет чего команда прибавила по ходу серии с «Буллс» (4-1).

В проигранном втором матче потерял из-за травмы Криса Миддлтона. Это не помешало действующим чемпионам одержать три победы подряд с крупным счетом (средняя разница 23,3 очка в пользу «Бакс»).

«После второго матча мы обсуждали, каким должен быть наш план. Команда знала, что надо делать. Мы знали, что нам делать. Нам нужно было разозлиться и хорошенько настроиться. Надо было выходить на площадку и отдавать все силы борьбе, не упускать никакие детали и мелочи, помогать друг другу в защите. Мы должны были добиться цели за счет командной игры», – заявил Адетокумбо.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?