Алекс Карузо пропустит 5-й матч с «Бакс» из-за сотрясения

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо не примет участие в пятом матче серии плей-офф против «Милуоки» (1-3) в среду.
Согласно официальному заявлению клуба, игрок по-прежнему находится в протоколе НБА по сотрясению мозга.
Карузо ударился головой о плечо соперника в конце второй четверти четвертого матча серии. После этого игрок не выходил на площадку.
«Буллс» также потеряли Зака Лавина, который был помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности.
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?