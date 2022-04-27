Алекс Карузо пропустит 5-й матч с «Бакс» из-за сотрясения

Теги травмы Чикаго Милуоки НБА НБА плей-офф Зак Лавин Алекс Карузо Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо не примет участие в пятом матче серии плей-офф против «Милуоки» (1-3) в среду.

Согласно официальному заявлению клуба, игрок по-прежнему находится в протоколе НБА по сотрясению мозга.

Карузо ударился головой о плечо соперника в конце второй четверти четвертого матча серии. После этого игрок не выходил на площадку.

«Буллс» также потеряли Зака Лавина, который был помещен в протокол НБА по здоровью и безопасности.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

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