Демар Дерозан – о Лавине: «Максимальный игрок»

Защитник «Чикаго» выразил надежду на то, что клуб не станет экономить на продлении соглашения с .

Дерозан считает, что «Буллс» должны выписать выходящему на рынок свободных агентов Лавину максимальный контракт.

«Максимальный игрок, максимальный талант, максимальный во всем.

В лиге немного таких игроков, как он. Постоянно рассказываю Заку, как я завидую ему, ведь он может делать потрясающие вещи. Он заслужил все то, что должен получить», – заявил Дерозан.

27-летний Лавин претендует на 5-летний контракт на сумму 210,5 миллиона долларов (245,6 миллиона, если попадет в символическую пятерку сезона).

В этом сезоне Зак набирал 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?