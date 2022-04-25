Грэйсон Аллен набрал 49 очков в сумме за 2-й и 3-й матчи плей-офф, больше любого игрока «Буллс»

Атакующий защитник Грэйсон Аллен набрал 49 очков в сумме за два последних матча серии плей-офф против (3-0).

Второй матч серии он завершил с показателями 22 очка (8-12 с игры, 5-7 трехочковых) и 6 подборов, третий – с результатом 27 очков (10-12 с игры, 6-7 трехочковых), 2 подбора и 3 перехвата.

Как отмечает StatMuse, ни один игрок «Буллс» не сумел показать более высокую результативность за эти две встречи в сумме. набрал 39 очков, – 34, – 30.

Средние показатели Аллена в регулярном чемпионате-2021/22 составили 11,1 очка при реализации 44,8% бросков с игры и 40,9% трехочковых попыток.

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