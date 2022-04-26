Дрю Холидэй выиграл приз «Лучший одноклубник НБА-2022»

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Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй был признан лучшим партнером по команде в нынешнем сезоне.

По итогам голосования действующих игроков НБА Холидей набрал 964 очка. На втором месте с показателями 936 очков оказался центровой «Далласа» Бобан Марьянович, опередив при этом разыгрывающего «Бакс» по количеству первых мест – 48 против 39.

В пятерку рейтинга также вошли Демар Дерозан из «Чикаго» (898), Джефф Грин из «Денвера» (728) и Крис Пол из «Финикса» (664).

Холидэй выиграл уже вторую награду лучшему одноклубнику в своей карьере. Впервые он это сделал в 2020-м году.

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