Донован Митчелл намерен сыграть в 6-м матче с «Мэвс»

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Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл примет участие в шестом матче серии плей-офф против «Далласа» (2-3) 28 апреля.

Игрок сообщил, что его немного беспокоят ушибы квадрицепса, но он тренируется без ограничений и выйти на площадку в четверг. Официальное решение клуба будет опубликовано перед матчем

Митчелл досрочно завершил четвертую встречу серии из-за травмы. Проведенное позже МРТ-обследование не выявило у него повреждения подколенного сухожилия, которого опасались в «Джаз».

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

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