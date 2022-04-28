Донован Митчелл намерен сыграть в 6-м матче с «Мэвс»

Атакующий защитник «Юты» примет участие в шестом матче серии плей-офф против (2-3) 28 апреля.

Игрок сообщил, что его немного беспокоят ушибы квадрицепса, но он тренируется без ограничений и выйти на площадку в четверг. Официальное решение клуба будет опубликовано перед матчем

Митчелл досрочно завершил четвертую встречу серии из-за травмы. Проведенное позже МРТ-обследование не выявило у него повреждения подколенного сухожилия, которого опасались в «Джаз».

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?