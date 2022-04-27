У Донована Митчелла ушиб квадрицепса, он может пропустить 6-й матч с «Мэвс»

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Атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в пятом матче серии плей-офф против «Далласа» (77:102, 2-3).

Клуб сообщил, что МРТ-обследование не подтвердило повреждения подколенного сухожилия у игрока, но выявило двусторонние ушибы квадрицепса.

Участие Митчелла в шестом матче серии находится под вопросом. Итоговое решение будет принято перед началом игры в среду.

Защитник покинул площадку в четвертой четверти пятого матча, когда «Джаз» уступали 28 очков. Донован набрал лишь 9 очков при 4 из 15 с игры и 4 потерях.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

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