Димитрис Итудис: «В плей-офф нам нужно добавить в агрессивности и собранности»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

демонстрирует хороший баскетбол, играет агрессивно, и нам нужно соответствовать их энергии. Они очень активны на обеих половинах, стараются вынуждать соперника терять мячи, сражаются на щитах и бегут в отрывы.

Мы в порядке, серьезно тренируемся, ждем плей-офф.

Плей-офф – это отдельная история, нам нужно добавить в агрессивности, конкурентоспособности, собранности. Мы должны быть на высшем уровне, потому что это необходимо прямо сейчас», – заявил Итудис.

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