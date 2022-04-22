Димитрис Итудис: «ЦСКА не хватало матчей такого накала»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Нижним Новгородом» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (78:64, 1-0) заявил, что армейцам не хватало таких напряженных игр.

«Важно, что повели 1-0. Остается несколько факторов в игре, над которыми нам предстоит поработать.

Настало время плей-офф, и нам не хватало матчей такого накала на протяжении длительного времени. Пожалуй, последний схожий по напряжению матч провели здесь против «Зенита».

Теперь посмотрим видео, отдохнем и будем готовиться к следующей игре. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нас сегодня», – сказал Итудис.

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