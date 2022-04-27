Евролига. Плей-офф. «Бавария» примет «Барселону», «Монако» – «Олимпиакос»

В среду, 27 апреля, состоятся два матча четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги.
Немецкая «Бавария» примет испанскую «Барселону» (1-1), «Монако» встретится с греческим «Олимпиакосом» (1-1).
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.30, «Ауди Доум»
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 27 апреля, 22.00
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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