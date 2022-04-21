Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» победил «Монако», «Реал» выиграл у «Маккаби»

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В среду, 20 апреля, прошли два матча в рамках серий 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.

Греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Монако» (1-0). Испанский «Реал» выиграл у израильского «Маккаби Тель-Авив» (1-0).

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Олимпиакос Греция  –  Монако Монако 71:54 (8:15, 25:11, 17:10, 21:18)
Дата проведения
20 апреля, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Уолкап (11), Везенков (10), Дорси (4), Фалль (4), Папаниколау (2) – старт; Маккиссик (12), Принтезис (12), Слукас (10 + 6 передач), Жан-Шарль (6 + 7 подборов), Лунцис (0).
Монако
Джеймс (10), Томас (7), Диалло (6), Вестерманн (3), Мотеюнас (2) – старт; Холл (10), Ли (9), Мотум (5), Бэйкон (2).

Олимпиакос ведет в серии – 1-0

Реал Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль 84:74 (25:19, 22:19, 18:18, 19:18)
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Козюр (20), Ябуселе (15), Уильямс-Госс (11 + 8 передач), Ханга (11), Тавареш (4) – старт; Руди Фернандес (12), Абальде (6), Рэндолф (3), Пуарье (2), Серхио Юль (0), Тэйлор (0).
Маккаби Плейтика
Уилбекин (20), Наннэлли (11), Эванс (5), Уильямс (2), Жижич (2) – старт; Соркин (12), Рейнольдс (10), ДиБартоломео (5), Калояро (5), Томас (2), Зив (0).

Реал ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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