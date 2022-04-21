Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» победил «Монако», «Реал» выиграл у «Маккаби»

В среду, 20 апреля, прошли два матча в рамках серий 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.
Греческий «Олимпиакос» одержал победу над «Монако» (1-0). Испанский «Реал» выиграл у израильского «Маккаби Тель-Авив» (1-0).
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Уолкап (11), Везенков (10), Дорси (4), Фалль (4), Папаниколау (2) – старт; Маккиссик (12), Принтезис (12), Слукас (10 + 6 передач), Жан-Шарль (6 + 7 подборов), Лунцис (0).
Олимпиакос ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Козюр (20), Ябуселе (15), Уильямс-Госс (11 + 8 передач), Ханга (11), Тавареш (4) – старт; Руди Фернандес (12), Абальде (6), Рэндолф (3), Пуарье (2), Серхио Юль (0), Тэйлор (0).
Реал ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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