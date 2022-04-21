Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» победил «Монако», «Реал» выиграл у «Маккаби»

В среду, 20 апреля, прошли два матча в рамках серий 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.

Греческий одержал победу над (1-0). Испанский выиграл у израильского (1-0).

Плей-офф

1/4 финала

Олимпиакос ведет в серии – 1-0

Реал ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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