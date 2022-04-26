Евролига. «Анадолу Эфес» – «Милан», «Маккаби» встретится с «Реалом»

Во вторник, 26 апреля, состоятся два матча четвертьфинальных серий плей-офф Евролиги.
Турецкий «Анадолу Эфес» примет итальянский «Милан», израильский «Маккаби» дома встретится с испанским «Реалом».
Евролига
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 26 апреля, 20.30
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 21.15, «Менора-Мивтахим Арена»
«Реал» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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