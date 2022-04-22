Евролига. Плей-офф. 23 очка Джеймса помогли «Монако» сравнять счет в серии с «Олимпиакосом», «Реал» разгромил «Маккаби»

В пятницу, 22 апреля, состоялись два матча 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.
23 очка Майка Джеймса помогли «Монако» победить греческий «Олимпиакос» на выезде и сравнять счет в серии (96:72, 1-1).
Испанский «Реал» дома разгромил израильский «Маккаби» (95:66, 2-0).
Плей-офф
1/4 финала
Вторые матчи (до трех побед)
- Дата проведения
- 22 апреля, 19.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Везенков (14), Дорси (12), Папаниколау (12), Уолкап (9), Фалль (6) – старт; Маккиссик (10), Слукас (9 + 5 потерь), Ларендзакис (0), Жан-Шарль (0), Принтезис (0).
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 22 апреля, 21.45, «ВиЗинк Центр»
- Реал
- Ябуселе (16), Ханга (9), Уильямс-Госс (8), Козюр (6), Тавареш (6 + 7 подборов) – старт; Серхио Юль (17), Пуарье (16 + 10 подборов), Абальде (6 + 7 подборов), Рэндолф (6), Руди Фернандес (3), Нуньес (2).
«Реал» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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