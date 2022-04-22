Евролига. Плей-офф. 23 очка Джеймса помогли «Монако» сравнять счет в серии с «Олимпиакосом», «Реал» разгромил «Маккаби»

В пятницу, 22 апреля, состоялись два матча 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.

23 очка Майка Джеймса помогли «Монако» победить греческий «Олимпиакос» на выезде и сравнять счет в серии (96:72, 1-1).

Испанский «Реал» дома разгромил израильский (95:66, 2-0).

Плей-офф

1/4 финала

Вторые матчи (до трех побед)

В серии ничья – 1-1

ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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