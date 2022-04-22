Евролига. Плей-офф. 23 очка Джеймса помогли «Монако» сравнять счет в серии с «Олимпиакосом», «Реал» разгромил «Маккаби»

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В пятницу, 22 апреля, состоялись два матча 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.

23 очка Майка Джеймса помогли «Монако» победить греческий «Олимпиакос» на выезде и сравнять счет в серии (96:72, 1-1).

Испанский «Реал» дома разгромил израильский «Маккаби» (95:66, 2-0).

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Вторые матчи (до трех побед)

Олимпиакос Греция  –  Монако Монако 72:96 (16:10, 12:30, 23:29, 21:27)
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Везенков (14), Дорси (12), Папаниколау (12), Уолкап (9), Фалль (6) – старт; Маккиссик (10), Слукас (9 + 5 потерь), Ларендзакис (0), Жан-Шарль (0), Принтезис (0).
Монако
Джеймс (23), Томас (9), Уаттара (6), Вестерманн (4), Мотеюнас (4) – старт; Анджушич (19), Бэйкон (17), Ли (8), Холл (6), Мотум (0), Бутсьель (0).

В серии ничья – 1-1

Реал Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль 95:66 (35:26, 21:11, 18:11, 21:18)
Дата проведения
22 апреля, 21.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Ябуселе (16), Ханга (9), Уильямс-Госс (8), Козюр (6), Тавареш (6 + 7 подборов) – старт; Серхио Юль (17), Пуарье (16 + 10 подборов), Абальде (6 + 7 подборов), Рэндолф (6), Руди Фернандес (3), Нуньес (2).
Маккаби Плейтика
Эванс (9), Уилбекин (8), Уильямс (8), Рейнольдс (6), Наннэлли (5) – старт; Жижич (8), Томас (7), ДиБартоломео (6), Дж. Коэн (3), Зив (2), Соркин (2), Калояро (2).

«Реал» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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