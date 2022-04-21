Евролига. 25 очков Томаса помогли «Баварии» в гостях победить «Барселону», «Милан» сравнял счет с «Анадолу Эфесом»

В четверг, 21 апреля, прошли два матча 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.
25 очков Дешона Томаса помогли немецкой «Баварии» в гостях победить испанскую «Барселону» (90:75, 1-1).
Итальянскому «Милану» удалось сравнять счет в серии с турецким «Анадолу Эфесом» (73:66, 1-1).
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.00, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Лапровиттола (16), Миротич (16), Калатес (13 + 8 передач), Абринес (5), Шанлы (2) – старт; Курич (9), Дэвис (8), Хэйс (4), Экзам (2), Йокубайтис (0), Мартинес (0), Шмитс (0).
В серии ничья – 1-1
- Дата проведения
- 21 апреля, 21.30, «Медиоланум Форум»
- AX Армани Эксчейндж Милан
- Шилдс (21 + 8 подборов), Родригес (17), Холл (6), Бентил (5), Хайнс (5) – старт; Тарчевски (7), Дэниелс (6), Дилэйни (3), Риччи (3), Альвити (0), Билига (0).
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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