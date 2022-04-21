Евролига. 25 очков Томаса помогли «Баварии» в гостях победить «Барселону», «Милан» сравнял счет с «Анадолу Эфесом»

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В четверг, 21 апреля, прошли два матча 1/4 финала плей-офф Евролиги-2021/22.

25 очков Дешона Томаса помогли немецкой «Баварии» в гостях победить испанскую «Барселону» (90:75, 1-1).

Итальянскому «Милану» удалось сравнять счет в серии с турецким «Анадолу Эфесом» (73:66, 1-1).

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Барселона Испания  –  Бавария Германия 75:90 (18:23, 17:25, 21:19, 19:23)
Дата проведения
21 апреля, 21.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Лапровиттола (16), Миротич (16), Калатес (13 + 8 передач), Абринес (5), Шанлы (2) – старт; Курич (9), Дэвис (8), Хэйс (4), Экзам (2), Йокубайтис (0), Мартинес (0), Шмитс (0).
Бавария
Томас (25 + 7 подборов), Уайлер-Бэбб (12 + 8 подборов), Джедович (6), Лучич (5), Радошевич (0) – старт; Обст (15), Ярамаз (11), Рубит (10 + 8 подборов), Хантер (4), Шишко (2), Джордж (0).

В серии ничья – 1-1

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Анадолу Эфес Турция 73:66 (19:17, 14:16, 20:19, 20:14)
Дата проведения
21 апреля, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Милан
Шилдс (21 + 8 подборов), Родригес (17), Холл (6), Бентил (5), Хайнс (5) – старт; Тарчевски (7), Дэниелс (6), Дилэйни (3), Риччи (3), Альвити (0), Билига (0).
Анадолу Эфес
Ларкин (19), Морман (4), Данстон (4 + 4 блок-шота), Андерсон (2), Симон (2) – старт; Мицич (18), Брайант (7), Пляйсс (5), Синглтон (3), Бобуа (2).

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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