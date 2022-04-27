Брэндон Ингрэм – о травме пальцев: «Очень больно, но к следующему матчу все будет в порядке»

Форвард «Нового Орлеана» пришел на послематчевую пресс-конференцию с забинтованными безымянным пальцем и мизинцем правой руки, но заверил, что будет готов играть в 6-м матче в четверг.

«Все в порядке. Немного повредил во время игры, но все будет в порядке. Ударился пальцами, сейчас они очень болят. Но все вылечим к следующему матчу», – сказал Ингрэм.

Во вторник проиграл «Финиксу» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (97:112, 2-3).

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта