Микэл Бриджес – 7-й игрок в истории НБА, завершивший матч плей-офф с 30 очками, 4 трехочковыми и 4 блок-шотами

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Форвард «Финикса» Микэл Бриджес стал седьмым игроков в истории НБА, который набрал 30+ очков, реализовал 4+ трехочковых и сделал 4+ блок-шота в матче плей-офф, сообщает ESPN Stats & Info.

25-летний игрок повторил то, что удавалось только Леброну Джеймсу, Кевин Дюрэнту, Каваю Ленарду, Кобе Брайанту, Дирку Новицки и Винсу Картеру.

Во вторник «Санз» обыграли «Пеликанс» в пятом матче и вышли вперед в серии первого раунда (112:97, 3-2). Бриджес набрал 31 очко (12 из 17 с игры, 4 из 4 из-за дуги, 3 из 3 с линии), сделал 5 подборов, 2 передачи, 4 блок-шота и 1 перехват.

Урок истории из книги «Seven Seconds or Less». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта

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