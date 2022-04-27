Монти Уильямс: «Санз» всегда настроены на дальний бросок»

Главный тренер «Финикса» после 5-го матча серии плей-офф против «Нового Орлеана» (112:97, 3-2) заявил, что нет ничего необычного в том, что его команда хорошо атаковал из-за дуги в этой встрече (10 из 27, 37 процентов).

«Мы бросаем трехочковые на протяжении всего сезона. Нельзя сказать, что мы не делали этого в этом сезоне. Где бы мы ни играли, мы всегда настроены на дальний бросок. Великолепная игра в краске позволяет атаковать издали.

Наши парни охотно делятся мячом, для нас это никогда не было проблемой. Но было приятно видеть, как мяч попадает в кольцо», – сказал тренер.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта