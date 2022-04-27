Джа Морэнт исполнил фантастический данк через Малика Бизли

Разыгрывающий в конце третьей четверти 5-го матча серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты» исполнил фантастический данк через .

За несколько секунд до конца четверти Морэнт прошел в трехсекундную зону и в высоком прыжке забил сверху одной рукой через соперника, который пытался спровоцировать фол в нападении.

Морэнт набрал в матче 30 очков, 13 подборов и 9 передач, а также забросил победный лэй-ап за секунду до конца встречи (111:109, 3-2).

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