Кевин Дюрэнт: «Не испытываю сожалений. Сейчас надо думать о том, как нам стать лучше»

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Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт рассказал о своем настроении после сухого поражения в серии с «Селтикс» (0-4).

«Не испытываю сожалений. Дерьмо случается. Слезами горю не поможешь. Сейчас надо думать о том, как нам стать лучше, извлечь уроки из случившегося.

Нам довелось через многое пройти в этом сезоне. В клубе знают, с чем мы сталкивались по ходу чемпионата. Не стоит о чем-то жалеть и злиться. Надо искать решения, которые помогут нам стать лучше.

Мы знаем, в чем наши ошибки. Постараемся обернуть эти моменты в сильные стороны», – заявил Дюрэнт.

«Бостон» закошмарил Дюрэнта. Видимо, пострадало даже его «наследие»

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