Эксперт: «Не уверен, что есть тренер, которого Дюрэнт и Ирвинг будут уважать»

Известный эксперт НБА Джефф Гудман заявил, что не имеет значения, кто будет главным тренером «Бруклином», поскольку нет такого специалиста, которого Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг стали бы уважать.
«Мне очень жаль Стива Нэша. Он самый славный, самый позитивный человек в мире. Он только начал тренерскую карьеру, и ему пришлось иметь дело с Джеймсом Харденом, Кайри Ирвингом и Кевином Дюрэнтом.
Неважно, кого вы выберете тренировать Кайри и Кей Ди. Я не уверен, что есть тренер, которого эти парни будут уважать. Майк Кшишевски? Захочет ли он иметь с ними дело? Я знаю, что они его уважают, но они уважали его, когда он тренировал их в сборной США и в Дьюке», – сказал Гудман.
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