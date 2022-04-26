Эксперт: «Не уверен, что есть тренер, которого Дюрэнт и Ирвинг будут уважать»

Теги Бруклин Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Майк Кшишевски Кайри Ирвинг Баскетбол

Известный эксперт НБА Джефф Гудман заявил, что не имеет значения, кто будет главным тренером «Бруклином», поскольку нет такого специалиста, которого Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг стали бы уважать.

«Мне очень жаль Стива Нэша. Он самый славный, самый позитивный человек в мире. Он только начал тренерскую карьеру, и ему пришлось иметь дело с Джеймсом Харденом, Кайри Ирвингом и Кевином Дюрэнтом.

Неважно, кого вы выберете тренировать Кайри и Кей Ди. Я не уверен, что есть тренер, которого эти парни будут уважать. Майк Кшишевски? Захочет ли он иметь с ними дело? Я знаю, что они его уважают, но они уважали его, когда он тренировал их в сборной США и в Дьюке», – сказал Гудман.

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