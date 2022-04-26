Эксперт: «Не уверен, что есть тренер, которого Дюрэнт и Ирвинг будут уважать»

Известный эксперт НБА Джефф Гудман заявил, что не имеет значения, кто будет главным тренером , поскольку нет такого специалиста, которого и Кайри Ирвинг стали бы уважать.

«Мне очень жаль . Он самый славный, самый позитивный человек в мире. Он только начал тренерскую карьеру, и ему пришлось иметь дело с Джеймсом Харденом, и Кевином Дюрэнтом.

Неважно, кого вы выберете тренировать Кайри и Кей Ди. Я не уверен, что есть тренер, которого эти парни будут уважать. ? Захочет ли он иметь с ними дело? Я знаю, что они его уважают, но они уважали его, когда он тренировал их в сборной США и в Дьюке», – сказал Гудман.

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