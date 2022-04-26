Скип Бэйлесс: «Больше не могу называть Дюрэнта лучшим игроком на планете»

Телеведущий Скип Бэйлесс объявил, что вылет Кевина Дюрэнта и «Нетс» в первом раунде заставляет его пересмотреть отношение к звездному форварду.

«Пока у Кевина Дюрэнта не появится возможность исправить эту 4-матчевую историю, я больше не могу утверждать, что он лучший игрок на планете», – написал Бэйлесс в твиттере.

Бруклинцы стали единственной командой в первом раунде плей-офф-2022, которая проиграла свою серию всухую (0-4 от «Селтикс»).

Дюрэнт в первых трех матчах серии выдал в сумме 19 из 52 с игры и 17 потерь. В понедельник форвард провел лучшую встречу в серии, набрав 39 очков, 9 передач и 7 подборов.

Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень