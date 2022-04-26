Дюрэнт и Ирвинг поздравили Тейтума с победой в серии

«Бостон» (2) во вторник победил «Бруклин» (7) со счетом 116:112 в четвертой встрече серии первого раунда плей-офф и оформил выход в полуфинал Востока (4-0).

После завершения встречи звезды «Нетс» и тепло поздравили лидера «Селтикс» с победой в серии.

Дюрэнт вместе с Тейтумом выступали за сборную США на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Кайри был одноклубником Джейсона в с 2017 по 2019 годы.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий