«Они были лучше, чем мы». Дюрэнт впервые с 2010 года вылетел в первом раунде плей-офф

(2) во вторник победил «Бруклин» (7) со счетом 116:112 в четвертой встрече серии первого раунда плей-офф и оформил выход в полуфинал Востока (4-0).

Лидер «Нетс» впервые с 2010 года вылетел в первом раунде плей-офф. Тогда форвард представлял «Оклахому» и в первый раз в карьере принимал участие в плей-офф.

После того поражения команды Дюрэнта выиграли 9 подряд серий в первом раунде.

«Много разных моментов можно назвать факторами нашего поражения, но все же «Селтикс» просто были лучше, чем мы», – заявил Дюрэнт.

Лидер в первых трех матчах серии выдал в сумме 19 из 52 с игры и 17 потерь. В понедельник Кевин провел лучшую встречу в серии, набрав 39 очков, 9 передач и 7 подборов.

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